В России создали алгоритм, который составляет резюме по фото

Новая система уже тестируется и ее показатели точности оказались достаточно большие.

Сервис Superjob тестирует искусственный интеллект, который по фотографии соискателя заполнить вместо него анкету.

Нейросеть училась на 25 миллионах фото из резюме соискателей, и она уже способна по фото человека определить принадлежность соискателя в профессии.

Причем бухгалтера и продавцов она уже определят с точностью 99%. В общей сложности искусственный интеллект работает с точностью 88%.

Алгоритм самостоятельно заполняет анкету, но соискатель ее всегда может отредактировать вручную.

Для того, чтобы воспользоваться новыми возможностями сервиса, нужно скачать на смартфон приложение и нем выбрать пункт «создать резюме и загрузить фото».