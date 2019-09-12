В России снизилась стоимость старых моделей iPhone

Новое поколение смартфонов от Apple было представлено два дня назад.

После стало известно, что на китайском рынке устройства предлагаются по сниженной цене, при этом многие пользователи отметили, что даже в таком случае они не хотят брать такие модели и больше рассматривают при выборе аппараты Huawei с поддержкой сетей пятого поколения.

Цены на смартфоны в России были названы еще во время презентации. После мероприятия, стало известно, что для россиян больше не будут доступны старые модели устройств, а для покупки предлагают только iPhone 8 и iPhone 8 Plus, а также прошлогодний флагман iPhone XR.

Вот на эти модели и снизилась стоимость. Теперь официальный ценник на iPhone 8 составляет 39 990 рублей, iPhone 8 Plus обойдется в 44 990 рублей, а прошлогодний бюджетный флагман оценили в 49 990 рублей.

Эта стоимость является существенно ниже, чем предлагали модели на старте продаж.