В России с 1 ноября запустят проект «Биометрия-light»

Использование биометрических данных позволит сократить время на обслуживании клиента, а также снизит количество мошеннических операций.

Банки биометрические данные клиентов будут использовать в банковской системе дистанционного обслуживания, банкоматах и колл-центрах.

По данным газеты «Коммерсант», биометрические данные будут использовать в рамках проекта «Биометрия-light».

Проект в России планируют запустить с 1 ноября, и как сообщается, в банках уже подержали будущее нововведение.

Было отмечено, что биометрические данные позволят расширить список операций, сократить время на обслуживание клиента в колл-центрах, а в банкоматах биометрическая идентификация позволит снимать и вносить наличные.