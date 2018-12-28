В России разработали очки для управления роботом на расстоянии

Специалисты «Швабе» разработали специальные очки, через которые оператор будет видеть глазами робота.

Новое устройство для дистанционного управления роботами создано для рабочего места управления роботизированным комплексом.

Как сообщили представители «Швабе» (входит в состав Ростех), сейчас создано место для оператора одного из роботизированных комплексов, в котором включены и очки.

Все подробности про устройство, его радиус действия и технические характеристики пока не сообщают.

Напомним, ранее Toyota на видео показала человекоподобного робота с управлением по 5G.