Названы самые популярные у россиян смартфоны с большим экраном

На российском рынке растут продажи смартфонов с большим экраном. По данным ритейлера, за шесть месяцев текущего года продажи устройств с экраном свыше 5,6-дюйма выросли на 45%.

По данным «Связного», в первом полугодии было продано 7,6 млн смартфонов, у которых диагональ экрана свыше 5,6-дюйма.

В денежном выражении это 156 млрд рублей, при этом средняя цена одного аппарата стала на 30% меньше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года и сейчас она составляет около 20 тыс. рублей.

Самыми популярными фаблетами в РФ в отчетный период стали Honor 8X, Honor 10 Lite и Samsung Galaxy A7.

В пятерку также вошли Honor 7A PRO и Samsung Galaxy A50. В общей сложности в России в первом полугодии было продано 17 млн смартфонов на сумму свыше 216 млрд рублей.