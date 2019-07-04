В России продажи больших смартфонов в мае выросли в пять раз

Популярность смартфонов с экраном более шесть дюймов растет на российском рынке.



Как пишет Hi-Tech Mail.ru, ссылаясь на отчетные данные МТС, в мае этого года был зафиксирован пятикратный рост продаж больших смартфонов, а их доля в общих продажах составила уже 50 процентов.

Также выросла и выручка с продаж таких устройств. Так, в прошлом году в денежном выражении доля аппаратов с экраном от шести дюймов была 6,2%, а в мае этого года показатель составил уже 57,7%.

Популярность гаджетов с диагональю от 5 до 6 дюймов, наоборот сократилась и их доля упала до 45 процентов против 74 годом ранее.

Наиболее востребованными моделями смартфонов от 6 дюймов стали Samsung Galaxy A10, Samsung Galaxy A50, Honor 10 Lite и Honor 8X.