В России продают подержанный игровой компьютер за 10 млн рублей

Объявление о продаже компьютера за нереальную стоимость появилось на одной из сайтов бесплатных объявлений.

Необычное объявление обнаружили специалисты hi-tech.mail.ru. Россиянин продает игровой компьютер за 10 млн рублей! И это при том, что стоимость даже самой хорошей игровой техники на рынке составляет около 600 тысяч рублей, если учитывать стоимость монитора.

В объявлении указано, что компьютер имеет процессор с шестью ядрами AMD FX-6300, видеокарту GeForce GTX 650 ti (2 гигабайта), восемь гигабайт ОЗУ, а также к нему предлагается монитор диагональю 22 дюйма, клавиатура, микрофон и мышь.

Сейчас сложно сказать, действительно ли продавец хочет выручить с продажи 10 миллионов, либо это простая шутка, наподобие той, как за несколько миллионов «продают» обычных котов.