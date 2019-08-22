В России представлен бюджетный слайдер с дизайном легендарной Nokia 8800

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22 сентября : четверг

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Интервью

Интервью с Андреем Грачёвым, официальным представителем криптовалютной биржи Huobi Russia

Андрей Викторович Грачёв – официальный представитель криптовалютной биржи Huobi на территории Российской Федерации и вице-президент РАКИБ (Российская Ассоциация Криптобизнеса и Блокчейн).

Экс-маркетолог Apple сказал, чего не хватает в новых iPhone XS и iPhone XS Max

По его словам компания должна делать смартфоны с большой батареей, даже если это будет в ущерб толщине смартфона.

Эксперты назвали самые безопасные в мире‍ смартфоны

В разговоре с MarketWatch аналитик Джессик Ортег рассказал про надежные смартфоны.

Никифоров в Иннополисе займется разработкой в области блокчейна и ИИ

Первые результаты работы новых компаний должны появится через год или два.

Facebook продолжит сбор данных о своих пользователях и пользователях WhatsApp

В письме Цукерберг отметил, что все пользователи открыто предупреждены, что компания собирает данные.

Колонка эксперта

Эксперты предрекли 13-процентный рост продаж телевизоров 4K в год

На рост объёмов реализации таких телевизоров повлияет тот факт, что 4К разрешение будет основным стандартом, несмотря на то, что в продаже уже есть модели с разрешением 8К.

Эксперты предрекли трехкратный рост цен на смартфоны Apple

Именно ответная реакция властей Поднебесной и может стать причиной серьезного удорожания американских смартфонов.

Эксперты DisplayMate назвали дисплей iPhone XS Max лучшим в мире

Одним из лучших показателей стала отражательная способность – 4,7%. В результате дисплей смартфона получил максимально возможный балл и оценку A+.

IPhone XS и XS Max легко разбиваются, но отлично работают под водой

Как известно, новинки получили защиту от влаги по стандарту IP68 и по этому параметру претензий к устройствам у специалистов не оказалось.

Huawei P20 Pro признан лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA

Смартфонов в ТОП-10 оказалось всего четыре и лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA был признан Huawei P20 Pro.

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В России представлен бюджетный слайдер с дизайном легендарной Nokia 8800

22.08.2019 21:33

Российская компания Inoi вдохновилась премиальным телефоном Nokia 8800 и разработала свой аналог финской модели.


Аппарат Inoi 288S очень сильно похож на телефон от Nokia, выпущенный в 2005 году. В нем применили механизм слайдер, который открывает блок клавиатуры.

Производитель заявляет, что телефон получил металлический корпус, а его внешность выглядит намного дороже, чем стоимость самого телефона.

В РФ Inoi 288S будут предлагать по рекомендованной розничной цене 2990 рублей.

В телефоне установили 1,8-дюймовый дисплей, VGA-камеру и FM-приемники. Аккумулятор в Inoi 288S на 800 мАч.

Размер телефона: 115х49х16 мм, вес — 168 г.

В новинке еще можно установить две SIM-карты, а также поддерживается карты памяти формата microSD до 16 ГБ.

 

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