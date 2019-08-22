В России представлен бюджетный слайдер с дизайном легендарной Nokia 8800

Российская компания Inoi вдохновилась премиальным телефоном Nokia 8800 и разработала свой аналог финской модели.



Аппарат Inoi 288S очень сильно похож на телефон от Nokia, выпущенный в 2005 году. В нем применили механизм слайдер, который открывает блок клавиатуры.

Производитель заявляет, что телефон получил металлический корпус, а его внешность выглядит намного дороже, чем стоимость самого телефона.

В РФ Inoi 288S будут предлагать по рекомендованной розничной цене 2990 рублей.

В телефоне установили 1,8-дюймовый дисплей, VGA-камеру и FM-приемники. Аккумулятор в Inoi 288S на 800 мАч.

Размер телефона: 115х49х16 мм, вес — 168 г.

В новинке еще можно установить две SIM-карты, а также поддерживается карты памяти формата microSD до 16 ГБ.