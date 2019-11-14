В России представили «умный» домофон «Город 77»

Концерн «Автоматика» показал домофон, который в будущем станет частью системы «умный город».

Представленный домофон получил называние «Город 77», и в нем уже установлен цветной 4-дюймовый дисплей и камера высокого разрешения.

Домофон подключается к Сети и способен распознавать лица людей, а также следить за обстановкой.

Так, жители дома через «Город 77» смогут открыть дверь в подъезд без ключа, или открыть гостям дверь со смартфона. Помимо этого, домофон способен отслеживать визиты посторонних.

Как сообщают разработчики «умного» домофона, «Город 77» подключенный к Сети и соединённый с охранно-пожарной сигнализацией, способен оповещать жильцов об опасности, следить за обстановкой и в автоматическом режиме сообщать в центр экстренной службы.

Также домофон позволяет человеку самостоятельно связаться с экстренными службами.