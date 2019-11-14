В России представили «умный» домофон «Город 77»14.11.2019 20:44
Концерн «Автоматика» показал домофон, который в будущем станет частью системы «умный город».
Представленный домофон получил называние «Город 77», и в нем уже установлен цветной 4-дюймовый дисплей и камера высокого разрешения.
Домофон подключается к Сети и способен распознавать лица людей, а также следить за обстановкой.
Так, жители дома через «Город 77» смогут открыть дверь в подъезд без ключа, или открыть гостям дверь со смартфона. Помимо этого, домофон способен отслеживать визиты посторонних.
Как сообщают разработчики «умного» домофона, «Город 77» подключенный к Сети и соединённый с охранно-пожарной сигнализацией, способен оповещать жильцов об опасности, следить за обстановкой и в автоматическом режиме сообщать в центр экстренной службы.
Также домофон позволяет человеку самостоятельно связаться с экстренными службами.
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