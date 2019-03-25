В России представили смартфоны Vivo V15 Pro и Vivo V15

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25 апреля : понедельник

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Интервью

Интервью с Андреем Грачёвым, официальным представителем криптовалютной биржи Huobi Russia

Андрей Викторович Грачёв – официальный представитель криптовалютной биржи Huobi на территории Российской Федерации и вице-президент РАКИБ (Российская Ассоциация Криптобизнеса и Блокчейн).

Экс-маркетолог Apple сказал, чего не хватает в новых iPhone XS и iPhone XS Max

По его словам компания должна делать смартфоны с большой батареей, даже если это будет в ущерб толщине смартфона.

Эксперты назвали самые безопасные в мире‍ смартфоны

В разговоре с MarketWatch аналитик Джессик Ортег рассказал про надежные смартфоны.

Никифоров в Иннополисе займется разработкой в области блокчейна и ИИ

Первые результаты работы новых компаний должны появится через год или два.

Facebook продолжит сбор данных о своих пользователях и пользователях WhatsApp

В письме Цукерберг отметил, что все пользователи открыто предупреждены, что компания собирает данные.

Колонка эксперта

Эксперты DisplayMate назвали дисплей iPhone XS Max лучшим в мире

Одним из лучших показателей стала отражательная способность – 4,7%. В результате дисплей смартфона получил максимально возможный балл и оценку A+.

IPhone XS и XS Max легко разбиваются, но отлично работают под водой

Как известно, новинки получили защиту от влаги по стандарту IP68 и по этому параметру претензий к устройствам у специалистов не оказалось.

Huawei P20 Pro признан лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA

Смартфонов в ТОП-10 оказалось всего четыре и лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA был признан Huawei P20 Pro.

Компания Apple к 2020 году займет только 10% рынка «умных» колонок

Основным рынком для «умных» колонок останется США, который в этом году может занять 64% рынка.

Ошибка при запуске приложения 0xc0000142

Неприятная ошибка приложения 0xc0000142 способна испортить настроение на весь день, а то и привести к невозможности нормально работать с компьютером. В данной статье мы разберемся, из-за чего она может появляться и как с ней справиться.

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В России представили смартфоны Vivo V15 Pro и Vivo V15

25.03.2019 19:07

На российском рынке Vivo V15 и V15 Pro будут предлагаться по цене 28 990 и 33 990 рублей соответственно.
В Vivo V15 Pro установлен 6,39-дюймовым Super AMOLED-дисплей, который занимает 91,64% всей передней панели.

Разрешение матрицы экрана 2340х1080 пикселей, причем в самом экране установили сканер отпечатка пальца.

Основная камера в аппарате тройная — 48+5+8 Мп. Фронтальная камера на 32 Мп. «Сердцем» Vivo V15 Pro стал процессор Snapdragon 675. Памяти в аппарате 6 ГБ оперативной и 128 ГБ постоянной. Встроенная батарея имеет емкость 3700 мАч.

В Vivo V15 экран больше 6,53 дюйма, но в нем нет сканера отпечатка пальца и он расположена на задней панели.

Также установлена тройная основная камера с модулями 12+5+8 Мп. Процессор в V15 уже от MediaTek, а именно система Helio P70.

Vivo V15 Pro в России поступит в продажу 28 марта, а Vivo V15 появится на прилавках магазинов 13 апреля.

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