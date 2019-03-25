В России представили смартфоны Vivo V15 Pro и Vivo V15

На российском рынке Vivo V15 и V15 Pro будут предлагаться по цене 28 990 и 33 990 рублей соответственно.

В Vivo V15 Pro установлен 6,39-дюймовым Super AMOLED-дисплей, который занимает 91,64% всей передней панели.

Разрешение матрицы экрана 2340х1080 пикселей, причем в самом экране установили сканер отпечатка пальца.

Основная камера в аппарате тройная — 48+5+8 Мп. Фронтальная камера на 32 Мп. «Сердцем» Vivo V15 Pro стал процессор Snapdragon 675. Памяти в аппарате 6 ГБ оперативной и 128 ГБ постоянной. Встроенная батарея имеет емкость 3700 мАч.

В Vivo V15 экран больше 6,53 дюйма, но в нем нет сканера отпечатка пальца и он расположена на задней панели.

Также установлена тройная основная камера с модулями 12+5+8 Мп. Процессор в V15 уже от MediaTek, а именно система Helio P70.

Vivo V15 Pro в России поступит в продажу 28 марта, а Vivo V15 появится на прилавках магазинов 13 апреля.