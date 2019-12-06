В России появятся сервисные центры на колесах от Samsung

Компания Samsung официально объявила о новой услуге на территории РФ.

В нашей стране производитель запустит мобильные сервисные центры, в которых предложат провести ремонт смартфонов.

В первую очередь такие центры запустили для владельцев смартфонов Galaxy Fold, которые имеют достаточно хрупкий экран.

При этом воспользоваться сервисным центром на колесах могут владельцы и других флагманских смартфонов бренда.

Минивэны будут выезжать в удобное для клиента место и время, причем неисправности обещают устранить в течение часа.

К тому же за работой специалиста в центе можно будет наблюдать онлайн с помощью устройства, выданного временно на замену вышедшего устройства.

Услугу будут предоставлять в Москве и Санкт-Петербурге, а также в радиусе около 50 км от города. Для гарантийных случаев услуга будет бесплатной.