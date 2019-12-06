В России появятся сервисные центры на колесах от Samsung

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Глава Qualcomm рассказал, что ждет смартфоны через 2 года

Все производители смартфонов уверены, что 5G даст новый толчок к развитию сегмента, а также увеличит продажи устройств.

Huawei готовит ещё одного «убийцу» Apple iPad

Представитель Huawei журналистам рассказал, что планшет может быть выпущен с более крупным экраном и более мощным «железом».

Цена на 5G-смартфоны Honor снизится до 140 долларов

В 2020 году количество смартфонов с 5G будет увеличиваться, а сами аппараты будут дешеветь.

Компания Xiaomi не боится нового закона РФ

Как будет вестись контроль продавцов пока неизвестно, но за нарушения нового закона им грозит штраф от 30 000 до 200 000 рублей.

Apple не планирует возвращать популярные разъёмы в ноутбуки

Представитель Apple отметил, что ситуация может изменится, но пока в компании не рассматривают установку в будущие ноутбуки популярных разъёмов.

Колонка эксперта

Эксперты предрекли 13-процентный рост продаж телевизоров 4K в год

На рост объёмов реализации таких телевизоров повлияет тот факт, что 4К разрешение будет основным стандартом, несмотря на то, что в продаже уже есть модели с разрешением 8К.

Эксперты предрекли трехкратный рост цен на смартфоны Apple

Именно ответная реакция властей Поднебесной и может стать причиной серьезного удорожания американских смартфонов.

Эксперты DisplayMate назвали дисплей iPhone XS Max лучшим в мире

Одним из лучших показателей стала отражательная способность – 4,7%. В результате дисплей смартфона получил максимально возможный балл и оценку A+.

IPhone XS и XS Max легко разбиваются, но отлично работают под водой

Как известно, новинки получили защиту от влаги по стандарту IP68 и по этому параметру претензий к устройствам у специалистов не оказалось.

Huawei P20 Pro признан лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA

Смартфонов в ТОП-10 оказалось всего четыре и лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA был признан Huawei P20 Pro.

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В России появятся сервисные центры на колесах от Samsung

06.12.2019 22:32

Компания Samsung официально объявила о новой услуге на территории РФ.
В нашей стране производитель запустит мобильные сервисные центры, в которых предложат провести ремонт смартфонов.

В первую очередь такие центры запустили для владельцев смартфонов Galaxy Fold, которые имеют достаточно хрупкий экран.

При этом воспользоваться сервисным центром на колесах могут владельцы и других флагманских смартфонов бренда.

Минивэны будут выезжать в удобное для клиента место и время, причем неисправности обещают устранить в течение часа.

К тому же за работой специалиста в центе можно будет наблюдать онлайн с помощью устройства, выданного временно на замену вышедшего устройства.

Услугу будут предоставлять в Москве и Санкт-Петербурге, а также в радиусе около 50 км от города. Для гарантийных случаев услуга будет бесплатной.

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