Digma начала продажи в РФ смартфона City 653 по цене 5 990 рублей

Digma в России начала продажи нового бюджетного смартфона с большим экраном и модулем NFC для безконтактных платежей.

Модель под названием Digma Citi 609 предлагается за 5 990 рублей. В этом смартфоне установили 6,1-дюймовый экран с каплевидным вырезом и разрешением 720х1560 пикселей.

В основе аппарата лежит платформа MediaTek MT6739, которую дополняет 2 ГБ оперативной памяти.

Для установки приложения и игр, а также хранение информации в смартфоне доступен флеш-накопитель на 32 ГБ. Память можно расширить картой памяти формата MicroSD объемом 64 ГБ.

Батарея у новинки на 3000 мАч. С фронтальной стороны в каплевидном вырезе установлен модель с датчиком на 5 Мп, а на тыльной стороне разместили основной 13 Мп датчик и вспомогательный на 0,3 Мп.

Ниже блока камеры есть сканер отпечатка пальца. Работает смартфон под управлением Android 9.0 Pie.