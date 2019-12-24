В России появился портативный монитор Acer PM1

Acer в России привезла портативный монитор, который можно перевозить с собой и использовать его на презентациях и разных мероприятиях.

Новинка называется PM1 и ее уже можно заказать за 13 990 рублей. В комплекте с монитором поставляется специальный чехол.

Acer PM1 получит IPS матрицу диагональю 15,6 дюйма с разрешением 1920х1080 пикселей. На задней панели размещена специальная выдвигающаяся поставка. Сам дисплей устройства охватывает 45% цветового пространства NTSC.

Углы обзора экрана составляют 170 градусов. Подключается монитор через порт USB Type-C. Он отвечает не только за передачу изображения, но также и за питание. Вес портативного монитора всего 970 г, а толщина около 2 см.