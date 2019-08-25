В России появился изогнутый игровой монитор Samsung CRG5

Российский офис компании Samsung объявил о старте продаж игрового 27-дюймовго монитора с изогнутым экраном.

Новика поз названием Samsung CRG5 (C27RG50FQI) предлагается по рекомендованной розничной цене 24 990 рублей.

Игровой монитор поучил безрамочный экран с радиусом изгиба 1500R, его соотношение сторон составляет 16:9, а разрешение 1920х1080 пикселей.

Заявлено, что матрица монитора работает с частотой обновления 240 Гц.

В Samsung CRG5 есть поддержка технологии G-Sync и несколько предустановленных режимов настройки, которые можно выбирать под определённый жанр игры.

Монитор на подставке регулируется по углу наклона от -2 до 15 градусов, а вот регулировки по высоте в подставке нет.

Для подключения к компьютеру в мониторе предусмотрены 2 порта — HDMI и Display Port 1.2. Также есть стандартный разъем для гарнитуры.