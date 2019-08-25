В России появился изогнутый игровой монитор Samsung CRG5

В России появился изогнутый игровой монитор Samsung CRG525.08.2019 22:52
Российский офис компании Samsung объявил о старте продаж игрового 27-дюймовго монитора с изогнутым экраном.
Новика поз названием Samsung CRG5 (C27RG50FQI) предлагается по рекомендованной розничной цене 24 990 рублей.
Игровой монитор поучил безрамочный экран с радиусом изгиба 1500R, его соотношение сторон составляет 16:9, а разрешение 1920х1080 пикселей.
Заявлено, что матрица монитора работает с частотой обновления 240 Гц.
В Samsung CRG5 есть поддержка технологии G-Sync и несколько предустановленных режимов настройки, которые можно выбирать под определённый жанр игры.
Монитор на подставке регулируется по углу наклона от -2 до 15 градусов, а вот регулировки по высоте в подставке нет.
Для подключения к компьютеру в мониторе предусмотрены 2 порта — HDMI и Display Port 1.2. Также есть стандартный разъем для гарнитуры.
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