В России появился 7-дюймовый планшет Lenovo за 5 990 рублей

Компания Lenovo озвучила цены на новый бюджетный планшет Lenovo Tab M7. Эта модель была представлена в сентябре на выставке электроники в Берлине.

На российском рынке планшет будет доступен в нескольких вариантах по цене от 5 990 рублей.

Такая цена действительна за версию без встроенного модема. Будут еще предлагать варианты с 3G и 4G, а их цена составляет 6 490 и 6 990 рублей соответственно.

Несмотря на невысокую стоимость Lenovo Tab M7 получил металлический корпус и технологию TUV Eye Comfort, обеспечивающую снижение нагрузки на глаза.

Предусмотрена еще возможность создания детского профиля, который нужен, чтобы ребенок не открывал запрещенные для него приложения, мультимедийные файлы, книги и сайты. Детский режим в планшете получил название Lenovo Smart Kids.

Что касается технических характеристик, то в планшете установили 7-дюймовый дисплей с разрешением 1024х600 пикселей.

В зависимости от версии будет предлагаться процессор MediaTek MT8321 или MediaTek MT8765B. Оперативной памяти установлено 1 или 2 ГБ, флеш-накопитель 16 или 32 ГБ.

Причем версия с 1 ГБ ОЗУ будет работать под управлением Android 9 Pie Go Edition, а вот версия с 2 ГБ получила полноценный Android 9 Pie.

Новинка весит всего 236 г, а толщина планшета 8,25 мм. В компании отметили, что Lenovo Tab M7 на одном заряде при просмотре видео способен проработать до 10 часов.