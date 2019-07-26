В России появились новые игровые ноутбуки Asus ROG

На российском рынке стартовали продажи игровых ноутбуков Asus ROG G731 и G531, которые представлены с 17 и 15-дюймовым дисплеем соответственно.

Основное отличие между ноутбуками только в диагонали экранов, при этом сами дисплеи получили одинаковое разрешение 1920х1080 пикселей.

Матрица ноутбуков создана по IPS технологии, ее частота обновления может быть 144 или 240 Гц, а время отклика 3 мс.

Созданы игровые модели на процессорах Intel. Покупателю будут предложены Core i5-9300H, Core i7-9750H и Core i9-9880H.

Видеокарты доступны GTX 1660Ti, RTX 2060 и RTX 2070, причем у первых двух собственной памяти 6 ГБ, а у самой старшей — RTX 2070 8 ГБ видеопамяти.

Оперативной памяти в G731 и G531 может быть до 32 ГБ. Также модели будут предлагаться, как с гибридным жестким диском на 1 ТБ, так и несколькими SSD накопителями.

Помимо мощного «железа» в российских новинках установили качественную акустическую систему и полный набор портов.

Минимальная конфигурация игрового ноутбука предлагается по цене от 84 990 рублей.