В России появились новые игровые ноутбуки Asus ROG

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Интервью

Интервью с Андреем Грачёвым, официальным представителем криптовалютной биржи Huobi Russia

Андрей Викторович Грачёв – официальный представитель криптовалютной биржи Huobi на территории Российской Федерации и вице-президент РАКИБ (Российская Ассоциация Криптобизнеса и Блокчейн).

Экс-маркетолог Apple сказал, чего не хватает в новых iPhone XS и iPhone XS Max

По его словам компания должна делать смартфоны с большой батареей, даже если это будет в ущерб толщине смартфона.

Эксперты назвали самые безопасные в мире‍ смартфоны

В разговоре с MarketWatch аналитик Джессик Ортег рассказал про надежные смартфоны.

Никифоров в Иннополисе займется разработкой в области блокчейна и ИИ

Первые результаты работы новых компаний должны появится через год или два.

Facebook продолжит сбор данных о своих пользователях и пользователях WhatsApp

В письме Цукерберг отметил, что все пользователи открыто предупреждены, что компания собирает данные.

Колонка эксперта

Эксперты предрекли 13-процентный рост продаж телевизоров 4K в год

На рост объёмов реализации таких телевизоров повлияет тот факт, что 4К разрешение будет основным стандартом, несмотря на то, что в продаже уже есть модели с разрешением 8К.

Эксперты предрекли трехкратный рост цен на смартфоны Apple

Именно ответная реакция властей Поднебесной и может стать причиной серьезного удорожания американских смартфонов.

Эксперты DisplayMate назвали дисплей iPhone XS Max лучшим в мире

Одним из лучших показателей стала отражательная способность – 4,7%. В результате дисплей смартфона получил максимально возможный балл и оценку A+.

IPhone XS и XS Max легко разбиваются, но отлично работают под водой

Как известно, новинки получили защиту от влаги по стандарту IP68 и по этому параметру претензий к устройствам у специалистов не оказалось.

Huawei P20 Pro признан лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA

Смартфонов в ТОП-10 оказалось всего четыре и лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA был признан Huawei P20 Pro.

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Обзоры рынков

В России появились новые игровые ноутбуки Asus ROG

26.07.2019 23:42

На российском рынке стартовали продажи игровых ноутбуков Asus ROG G731 и G531, которые представлены с 17 и 15-дюймовым дисплеем соответственно.
Основное отличие между ноутбуками только в диагонали экранов, при этом сами дисплеи получили одинаковое разрешение 1920х1080 пикселей.

Матрица ноутбуков создана по IPS технологии, ее частота обновления может быть 144 или 240 Гц, а время отклика 3 мс.

Созданы игровые модели на процессорах Intel. Покупателю будут предложены Core i5-9300H, Core i7-9750H и Core i9-9880H.

Видеокарты доступны GTX 1660Ti, RTX 2060 и RTX 2070, причем у первых двух собственной памяти 6 ГБ, а у самой старшей — RTX 2070 8 ГБ видеопамяти.

Оперативной памяти в G731 и G531 может быть до 32 ГБ. Также модели будут предлагаться, как с гибридным жестким диском на 1 ТБ, так и несколькими SSD накопителями.

Помимо мощного «железа» в российских новинках установили качественную акустическую систему и полный набор портов.

Минимальная конфигурация игрового ноутбука предлагается по цене от 84 990 рублей.

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