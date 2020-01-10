В России появилась неизвестная для многих новинка от Samsung

На территории РФ стартовали продано нового продукта от южнокорейской компании, о котором мало кто слышал.

Речь идет о продукте с названием Samsung AirDresser. Он представляет собой паровой шкаф, в котором будет осуществляться уход за одеждой.

В паровом шкафу, как заявляет производитель, можно разгладить складки на вещах, а также провести их дезинфекцию. В шкафу вещи избавятся от вирусов, бактерий и даже аллергенов.

В шкафу есть много источников потока воздуха, а сам шкаф является бесшумным. К тому же он работает без вибрации. Помимо этого, в шкафу можно и просушивать вещи.

В Samsung AirDresser предусмотрено несколько специальных программ, позволяющих размещать в нем изделия из разных тканей, в том числе и шерстяных, меховых или шелковых.

Новый паровой шкаф уже есть в фирменном магазине компании, где его продают почти за 135 тысяч рублей.