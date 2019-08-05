В России поступил в продажу недорогой смартфон Philips S397

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Интервью

Интервью с Андреем Грачёвым, официальным представителем криптовалютной биржи Huobi Russia

Андрей Викторович Грачёв – официальный представитель криптовалютной биржи Huobi на территории Российской Федерации и вице-президент РАКИБ (Российская Ассоциация Криптобизнеса и Блокчейн).

Экс-маркетолог Apple сказал, чего не хватает в новых iPhone XS и iPhone XS Max

По его словам компания должна делать смартфоны с большой батареей, даже если это будет в ущерб толщине смартфона.

Эксперты назвали самые безопасные в мире‍ смартфоны

В разговоре с MarketWatch аналитик Джессик Ортег рассказал про надежные смартфоны.

Никифоров в Иннополисе займется разработкой в области блокчейна и ИИ

Первые результаты работы новых компаний должны появится через год или два.

Facebook продолжит сбор данных о своих пользователях и пользователях WhatsApp

В письме Цукерберг отметил, что все пользователи открыто предупреждены, что компания собирает данные.

Колонка эксперта

Эксперты предрекли 13-процентный рост продаж телевизоров 4K в год

На рост объёмов реализации таких телевизоров повлияет тот факт, что 4К разрешение будет основным стандартом, несмотря на то, что в продаже уже есть модели с разрешением 8К.

Эксперты предрекли трехкратный рост цен на смартфоны Apple

Именно ответная реакция властей Поднебесной и может стать причиной серьезного удорожания американских смартфонов.

Эксперты DisplayMate назвали дисплей iPhone XS Max лучшим в мире

Одним из лучших показателей стала отражательная способность – 4,7%. В результате дисплей смартфона получил максимально возможный балл и оценку A+.

IPhone XS и XS Max легко разбиваются, но отлично работают под водой

Как известно, новинки получили защиту от влаги по стандарту IP68 и по этому параметру претензий к устройствам у специалистов не оказалось.

Huawei P20 Pro признан лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA

Смартфонов в ТОП-10 оказалось всего четыре и лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA был признан Huawei P20 Pro.

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В России поступил в продажу недорогой смартфон Philips S397

05.08.2019 13:56

Компания Philips в России начала продажи недорогого смартфона Philips S397 с аккумулятором на 3000 мАч.
Новинка предлагается за 6 990 рублей и в отличие от устройств данного ценового сегмента, в нем уже устанавливается 2 ГБ оперативной памяти (зачастую производителей используют 1 ГБ ОЗУ).

Philips S397 получил 5,7-дюймовый IPS экран с разрешением 1440х720 пикселей. Над дисплеем расположена 8 Мп фронтальная камера.

На тыльной стороне установили двойную камеру с основным датчиком на 13 Мп и вспомогательным на 0,3 Мп. Также на задней панели расположен сканер отпечатка пальца.

Под «капотом» бюджетного смартфона разместили процессор Unisoc SC9863A, 2 ГБ оперативной и 16 ГБ постоянной памяти.

Еще аппарат получил гибридный слот для SIM-карт и батарею на 3000 мАч. Работает смартфон под управлением Android 9.0 Pie.

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