В России поступил в продажу недорогой смартфон Philips S397

Компания Philips в России начала продажи недорогого смартфона Philips S397 с аккумулятором на 3000 мАч.

Новинка предлагается за 6 990 рублей и в отличие от устройств данного ценового сегмента, в нем уже устанавливается 2 ГБ оперативной памяти (зачастую производителей используют 1 ГБ ОЗУ).

Philips S397 получил 5,7-дюймовый IPS экран с разрешением 1440х720 пикселей. Над дисплеем расположена 8 Мп фронтальная камера.

На тыльной стороне установили двойную камеру с основным датчиком на 13 Мп и вспомогательным на 0,3 Мп. Также на задней панели расположен сканер отпечатка пальца.

Под «капотом» бюджетного смартфона разместили процессор Unisoc SC9863A, 2 ГБ оперативной и 16 ГБ постоянной памяти.

Еще аппарат получил гибридный слот для SIM-карт и батарею на 3000 мАч. Работает смартфон под управлением Android 9.0 Pie.