В России подорожали смартфоны Apple и Samsung

Если на корейские смартфоны цены переписали впервые в этом году, то компания Apple подняла стоимость устройств еще раз.

С 1 января американская компания обновила официальный сайт, где журналисты сразу же заметили измененные ценники на товары.

Впрочем, удорожание всех товаров в России происходит по причине увеличенной до 20% ставки НДС. При этом пока на это реагируют не все компании и еще можно приобрести товары по ценам 2018 года.

Однако у Apple смартфоны уже стали дороже в среднем на 1,7%. Например бюджетный iPhone Xr уже предлагается по цене 66 092 рубля, тогда как ранее эта же модель была доступна за 64 990 рублей.

Что касается Samsung, то она переписала ценники только на отдельные модели флагманов, в том числе и Galaxy Note 9, который прибавил в цене 2%.