В России падают продажи небольших планшетов

Большие смартфоны с диагональю экрана 6 дюймов и больше снизили продажи планшетов с дисплеями на 7 и 8 дюймов. Такие данные приводят аналитики компаний «Связной» и «М. Видео – Эльдорадо».

В первом полугодии 2019 году в России было продано около 1 млн планшетов с дисплеями до 8 дюймов.

Это на 26% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

При этом спрос на планшеты с экранами свыше 10 дюймов в текущем году вырос на 16%.

Эксперты отмечают, что для пользователей фаблеты сейчас стали основными устройством, а покупка планшета, в котором экран всего на дюйм больше чем у смартфона стала неоправданной.