В России падают продажи небольших планшетов

В России падают продажи небольших планшетов23.08.2019 09:48
Большие смартфоны с диагональю экрана 6 дюймов и больше снизили продажи планшетов с дисплеями на 7 и 8 дюймов. Такие данные приводят аналитики компаний «Связной» и «М. Видео – Эльдорадо».
В первом полугодии 2019 году в России было продано около 1 млн планшетов с дисплеями до 8 дюймов.
Это на 26% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
При этом спрос на планшеты с экранами свыше 10 дюймов в текущем году вырос на 16%.
Эксперты отмечают, что для пользователей фаблеты сейчас стали основными устройством, а покупка планшета, в котором экран всего на дюйм больше чем у смартфона стала неоправданной.
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