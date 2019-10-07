Первую партию смартфонов Samsung Galaxy Fold раскупили в РФ

В России раньше назначенного срока прекратили принимать заказы на раскладной смартфон Galaxy Fold.

Прием заказов на аппарат с гибким экраном стартовал 4 октября, и должен был продлиться до вечера 7 октября, но россияне первую партию Galaxy Fold раскупали раньше срока.

Поставки Galaxy Fold в розничные магазины начнутся 25 октября. Сколько устройств насчитывалось в первой партии не уточняется, но ранее стало известно, что складной смартфон будет представлен ограниченным тиражом.

Напомним, раскладной смартфон от Samsung в России оценивается в 159 990 рублей. Устройство работает под управлением адаптированной для гибких экранов ОС Android 9.0 Pie.

В Galaxy Fold установлено два экрана, где обычный внешний 4,6-дюймовый и гибкий дисплей с диагональю 7,3-дюйма.