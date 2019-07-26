В России обсудят создание реестра мобильных приложений

31 июля Минкомсвязь и участники рынка обсудят создание списка программ, которые будут обязательны для установки на ввозимую в страну электронику.

Ранее в Госдуму внесли два законопроекта, в которых предлагается запретить продажу цифровых устройств без предустановленных программ российских разработчиков.

В случае нарушения закона предлагают штрафовать.

В законопроекте предлагает устанавливать отечественное программное обеспечение на смартфоны, планшеты, компьютеры и телевизоры с функцией «смарт-ТВ».

Перечень программ, которые подлежат обязательной установке, должен быть еще определен.