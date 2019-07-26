В России обсудят создание реестра мобильных приложений

В России обсудят создание реестра мобильных приложений26.07.2019 16:20
31 июля Минкомсвязь и участники рынка обсудят создание списка программ, которые будут обязательны для установки на ввозимую в страну электронику.
Ранее в Госдуму внесли два законопроекта, в которых предлагается запретить продажу цифровых устройств без предустановленных программ российских разработчиков.
В случае нарушения закона предлагают штрафовать.
В законопроекте предлагает устанавливать отечественное программное обеспечение на смартфоны, планшеты, компьютеры и телевизоры с функцией «смарт-ТВ».
Перечень программ, которые подлежат обязательной установке, должен быть еще определен.
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