В России назвали альтернативу зарубежным приложениям

В России назвали альтернативу зарубежным приложениям30.07.2019 21:09
Оказалось, что в России есть альтернатива 9 из 12 категориям приложений.
Исследование провел Институт развития интернета (ИРИ), специалисты которого нашли альтернативу зарубежным приложениям.
Поводом для исследования стало недавнее предложение депутатов Госдумы об обязательной установке российского ПО в смартфоны, ввозимые на территорию РФ. Со списком приложений пока не определились, но уже скоро он появится.
Между тем по результатам исследования оказалось, что сложности имеются только с альтернативой для редактора страниц и презентаций, но и тут можно частично их заменить например пакетом «Мой Офис». То есть его предлагают использовать вместо Microsoft Word, Pages и Google Docs.
Говоря о социальных сетях типа Facebook, Instagram, Twitter и TikTok, то им заменой могут оказаться «ВКонтакте» и «Одноклассники», а вместо популярных зарубежных мессенджеров предлагают пользоваться TamTam, ICQ и «Диалог».
Такие крупные видеохостинги как Apple TV, YouTube и Vimeo предлагают заменить на «Яндекс.Видео» и RuTube.
Если говорить о браузерах, то альтернативой зарубежным приложениям могут стать «Яндекс.Браузер», «Спутник» и «Рамблер».
Также предлагается пользоваться электронной почтой Mail.ru и «Яндекса», а в сегменте цифрового ТВ предлагаются российские Okko, Ivi и др.
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