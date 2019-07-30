В России назвали альтернативу зарубежным приложениям

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30 августа : вторник

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Интервью

Интервью с Андреем Грачёвым, официальным представителем криптовалютной биржи Huobi Russia

Андрей Викторович Грачёв – официальный представитель криптовалютной биржи Huobi на территории Российской Федерации и вице-президент РАКИБ (Российская Ассоциация Криптобизнеса и Блокчейн).

Экс-маркетолог Apple сказал, чего не хватает в новых iPhone XS и iPhone XS Max

По его словам компания должна делать смартфоны с большой батареей, даже если это будет в ущерб толщине смартфона.

Эксперты назвали самые безопасные в мире‍ смартфоны

В разговоре с MarketWatch аналитик Джессик Ортег рассказал про надежные смартфоны.

Никифоров в Иннополисе займется разработкой в области блокчейна и ИИ

Первые результаты работы новых компаний должны появится через год или два.

Facebook продолжит сбор данных о своих пользователях и пользователях WhatsApp

В письме Цукерберг отметил, что все пользователи открыто предупреждены, что компания собирает данные.

Колонка эксперта

Эксперты предрекли 13-процентный рост продаж телевизоров 4K в год

На рост объёмов реализации таких телевизоров повлияет тот факт, что 4К разрешение будет основным стандартом, несмотря на то, что в продаже уже есть модели с разрешением 8К.

Эксперты предрекли трехкратный рост цен на смартфоны Apple

Именно ответная реакция властей Поднебесной и может стать причиной серьезного удорожания американских смартфонов.

Эксперты DisplayMate назвали дисплей iPhone XS Max лучшим в мире

Одним из лучших показателей стала отражательная способность – 4,7%. В результате дисплей смартфона получил максимально возможный балл и оценку A+.

IPhone XS и XS Max легко разбиваются, но отлично работают под водой

Как известно, новинки получили защиту от влаги по стандарту IP68 и по этому параметру претензий к устройствам у специалистов не оказалось.

Huawei P20 Pro признан лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA

Смартфонов в ТОП-10 оказалось всего четыре и лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA был признан Huawei P20 Pro.

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В России назвали альтернативу зарубежным приложениям

30.07.2019 21:09

Оказалось, что в России есть альтернатива 9 из 12 категориям приложений.
Исследование провел Институт развития интернета (ИРИ), специалисты которого нашли альтернативу зарубежным приложениям.

Поводом для исследования стало недавнее предложение депутатов Госдумы об обязательной установке российского ПО в смартфоны, ввозимые на территорию РФ. Со списком приложений пока не определились, но уже скоро он появится.

Между тем по результатам исследования оказалось, что сложности имеются только с альтернативой для редактора страниц и презентаций, но и тут можно частично их заменить например пакетом «Мой Офис». То есть его предлагают использовать вместо Microsoft Word, Pages и Google Docs.

Говоря о социальных сетях типа Facebook, Instagram, Twitter и TikTok, то им заменой могут оказаться «ВКонтакте» и «Одноклассники», а вместо популярных зарубежных мессенджеров предлагают пользоваться TamTam, ICQ и «Диалог».

Такие крупные видеохостинги как Apple TV, YouTube и Vimeo предлагают заменить на «Яндекс.Видео» и RuTube.

Если говорить о браузерах, то альтернативой зарубежным приложениям могут стать «Яндекс.Браузер», «Спутник» и «Рамблер».

Также предлагается пользоваться электронной почтой Mail.ru и «Яндекса», а в сегменте цифрового ТВ предлагаются российские Okko, Ivi и др.

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