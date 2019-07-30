В России назвали альтернативу зарубежным приложениям

Оказалось, что в России есть альтернатива 9 из 12 категориям приложений.

Исследование провел Институт развития интернета (ИРИ), специалисты которого нашли альтернативу зарубежным приложениям.

Поводом для исследования стало недавнее предложение депутатов Госдумы об обязательной установке российского ПО в смартфоны, ввозимые на территорию РФ. Со списком приложений пока не определились, но уже скоро он появится.

Между тем по результатам исследования оказалось, что сложности имеются только с альтернативой для редактора страниц и презентаций, но и тут можно частично их заменить например пакетом «Мой Офис». То есть его предлагают использовать вместо Microsoft Word, Pages и Google Docs.

Говоря о социальных сетях типа Facebook, Instagram, Twitter и TikTok, то им заменой могут оказаться «ВКонтакте» и «Одноклассники», а вместо популярных зарубежных мессенджеров предлагают пользоваться TamTam, ICQ и «Диалог».

Такие крупные видеохостинги как Apple TV, YouTube и Vimeo предлагают заменить на «Яндекс.Видео» и RuTube.

Если говорить о браузерах, то альтернативой зарубежным приложениям могут стать «Яндекс.Браузер», «Спутник» и «Рамблер».

Также предлагается пользоваться электронной почтой Mail.ru и «Яндекса», а в сегменте цифрового ТВ предлагаются российские Okko, Ivi и др.