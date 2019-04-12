В России начинаются продажи смартфонов Huawei P30 и P30 Pro

Компания Huawei с 13 апреля начнет живые продажи своих смартфонов Huawei P30 и P30 Pro, которые дебютировали в прошлом месяце.

На российском рынке новые устройства будут предложены по цене 49 990 и 69 990 рублей за младшую и старшую версию соответственно.

К тому же у россиян появится возможность еще приобрести удешевленную версию с названием Huawei P30 Lite.

Эта модель имеет тройную камеру, экран диагональю 6,15 дюйма, а также 4 ГБ оперативной памяти. Такая модель получила ценник 21 990 рублей.