В России начались продажи флагманского смартфона Realme X2 Pro

В России начались продажи флагманского смартфона Realme X2 Pro10.12.2019 00:35
В России стартовали официальные продажи нового китайского смартфона, созданного на базе процессора Snapdragon 855+.
Российское представительство Realme официально объявило о старте продаж младшей версии Realme X2 Pro.
Аппарат на рынок вышел сразу по сниженной цене, и первым покупателям предлагают приобрести смартфон с объёмом памяти 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флеш-накопителем за 32 990 рублей.
Рекомендованная розничная цена данной конфигурации 34 990 рублей. На следующей неделе в продаже появится версия 12/256 ГБ, а ее стоимость составит 39 990 рублей.
Напомним, в Realme X2 Pro установлен дисплей диагональю 6,5-дюйма с подэкраным сканером отпечатка пальца и основная камера с главным модулем Samsung ISOCELL GW1 разрешением 64 Мп.
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