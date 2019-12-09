В России начались продажи флагманского смартфона Realme X2 Pro

В России стартовали официальные продажи нового китайского смартфона, созданного на базе процессора Snapdragon 855+.

Российское представительство Realme официально объявило о старте продаж младшей версии Realme X2 Pro.

Аппарат на рынок вышел сразу по сниженной цене, и первым покупателям предлагают приобрести смартфон с объёмом памяти 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флеш-накопителем за 32 990 рублей.

Рекомендованная розничная цена данной конфигурации 34 990 рублей. На следующей неделе в продаже появится версия 12/256 ГБ, а ее стоимость составит 39 990 рублей.

Напомним, в Realme X2 Pro установлен дисплей диагональю 6,5-дюйма с подэкраным сканером отпечатка пальца и основная камера с главным модулем Samsung ISOCELL GW1 разрешением 64 Мп.