В России начали продавать планшет Samsung Galaxy Tab S5e

Samsung в России приступила к продажам планшета Galaxy Tab S5e. Эту модель можно приобрести по цене 34 990 рублей, а за эти деньги покупатель получит в подарок наушники AKG.

Прием заказов на планшет стартовал еще 12 апреля, а теперь устройство появилось в розничных магазинах.

Напомним, планшет Galaxy Tab S5e был представлен в феврале. В нем установили Super AMOLED дисплей с диагональю 10,5 дюйма. Его разрешение составляет 2560х1600 пикселей.

В основе новинки лежит однокристальная система Snapdragon 670 и 4 ГБ оперативной памяти, постоянной памяти аппарат получил 64 ГБ.

Основная камера в модели на 13 Мп, а фронтальная — 8 Мп. За автономную работу устройства отвечает аккумулятор 7040 мАч. Также планшет получил четыре динамика с поддержкой Dolby Atmos.

Samsung Galaxy Tab S5e имеет тонкий металлический корпус и при своих размерах он весит всего 400г. Планшет предлагается в черном, золотистом и серебристом цветах.