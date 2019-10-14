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В России начали продавать новые смартфоны Nokia 7.2 и Nokia 6.2

14.10.2019 17:36

Компания HMD Global, владеющая всеми правами на выпуск и продажу смартфонов под брендом Nokia, объявила о старте продаж в России новых смартфонов Nokia 7.2 и Nokia 6.2.
Эти устройства были представлены в прошлом месяце на выставке в Берлине, и теперь их можно купить в РФ. Nokia 7.2 предлагают приобрести за 19 990 рублей, а Nokia 6.2. стоит 14 990 рублей.

Новинки работают под управлением «чистого» Android и внешне аппараты выглядят одинаково. В них установлен 6,3-дюймовый дисплей с разрешением 1080х2340 пикселей.

В дисплеях выполнен каплевидный вырез под фронтальную камеру. На тыльной стороне размещен круглый блок для тройной основной камеры. Ниже него разместили сканер отпечатка пальца.

В Nokia 7.2 установлен процессор Snapdragon 660, 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ постоянной памяти. В Nokia 6.2 под «капотом» разместили Snapdragon 636, 3 ГБ оперативной и 32 ГБ постоянной памяти.

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