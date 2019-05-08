В России может стать дешевле доставка из интернет-магазинов

Если закон подержат, тогда компании занимающиеся доставкой смогут снизить стоимость курьерской доставки за счет сокращения затрат на содержание мобильных кассовых аппаратов.

В Госдуму поступил законопроект «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчётов в РФ», в котором предлагается вместо чеков использовать QR-коды.

Новое предложение уже поддержали в Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ).

По их мнению, это позволит снизить стоимость доставки на 5-10%, так как нужен будет только один кассовый аппарат удалённо.

Если проект поддержат в Госдуме, тогда курьерам больше не потребуется возить с собой кассовые аппараты для предоставления чека.

Компании также смогут экономить, так как содержание такого аппарата в год обходится около 10 тыс. рублей.