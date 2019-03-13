В России компания Google запустила поиск вакансий

В России компания Google запустила поиск вакансий13.03.2019 21:00
Google в США уже два года как показывает в отдельном окне предложения о вакансиях.
Теперь такая система появилась в РФ. Американская компания в России запустила свой новый сервис Google Jobs, через который после соответствующего запроса пользователь будет видеть объявления о вакансиях.
К примеру, система покажет вакансии если будут выполнен запрос «работа в Москве». Сервис сразу запустили с дополнительными фильтрами.
В частности, можно выбрать тип занятости, профиль компании, дату размещения, а также город.
Полученные после фильтров вакансии можно будет сохранять для получения к ним быстрого доступа.
Google Jobs уже заключил сотрудничество с такими популярными сервисами как: «ГородРабот.ру», SuperJob, HeadHunter и другими.
В дальнейшем список сервисов для поиска работы будет расширен.
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