В России компания Google запустила поиск вакансий

Google в США уже два года как показывает в отдельном окне предложения о вакансиях.

Теперь такая система появилась в РФ. Американская компания в России запустила свой новый сервис Google Jobs, через который после соответствующего запроса пользователь будет видеть объявления о вакансиях.

К примеру, система покажет вакансии если будут выполнен запрос «работа в Москве». Сервис сразу запустили с дополнительными фильтрами.

В частности, можно выбрать тип занятости, профиль компании, дату размещения, а также город.

Полученные после фильтров вакансии можно будет сохранять для получения к ним быстрого доступа.

Google Jobs уже заключил сотрудничество с такими популярными сервисами как: «ГородРабот.ру», SuperJob, HeadHunter и другими.

В дальнейшем список сервисов для поиска работы будет расширен.