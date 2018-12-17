В России к праздникам официально подешевели смартфоны Huawei и Xiaomi

На российском рынке к новогодним праздникам подешевели смартфоны Huawei и Xiaomi.

Эти китайские компании объявили о скидках на свои устройства, причем на смартфоны Huawei скидка может достигать пяти тысяч рублей.

А вот к примеру планшет MediaPad M5 10 Pro можно приобрести на 7 тысяч рублей дешевле рекомендованной розничной цены.

Также Huawei своим клиентам предлагает скидки на аксессуары для смартфонов, включая «умные» браслеты и наушники.

Xiaomi в России тоже объявила о скидках. К примеру, смартфон Xiaomi Mi8 получил скидку 2400 рублей, а Pocophone F1 стал дешевле на 3100 рублей.

Самая большая скидка у Mi Mix 2S, который предлагают купить на 6300 рублей дешевле от рекомендованной розничной цены.