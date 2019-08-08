В России Honor 20 теперь предлагается в белом цвете

В России 9 августа появится смартфон Honor 20 в белой версии. Такой цвет в китайской компании назвали «морозно-белым».

Технически Honor 20 в новом цвете не изменился, как и его цена. Аппарат можно купить за 27 990 рублей и каждому покупателю еще будет предложен подарок на выбор.

На старте продаж для модели Honor 20 были доступны два цвета — синий и черный.

Напомним, в Honor 20 установлен 6,26-дюймовый дисплей, основная камера с четырьмя датчиками и батарея на 3750 мАч.