Специалисты ведомства рассказали, что действительно за пользователями могут следить хакеры.

Дело в том, что хакеры пользуются программами-шпионами, которые могут появиться на компьютерной технике и при необходимости активировать камеру или микрофон.

В связи с этим в Роскачестве советуют заклеивать камеру и микрофон ноутбука в те моменты, когда они не нужны.

В первую очередь нужно заклеивать камеры или микрофоны на технике с выходом в интернет.

Еще для того, чтобы не стать жертвой преступников советуют регулярно обновлять операционную систему, а также антивирусы.

К тому же при скачивании программ необходимо убеждаться, что оно не несет в себе встроенные шпионские программы, да и к тому же во всех программах по возможности стоит запретить доступ к микрофону или камере.