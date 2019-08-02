В Роскачестве советуют заклеивать камеру и микрофон ноутбука02.08.2019 18:31
Специалисты ведомства рассказали, что действительно за пользователями могут следить хакеры.
Дело в том, что хакеры пользуются программами-шпионами, которые могут появиться на компьютерной технике и при необходимости активировать камеру или микрофон.
В связи с этим в Роскачестве советуют заклеивать камеру и микрофон ноутбука в те моменты, когда они не нужны.
В первую очередь нужно заклеивать камеры или микрофоны на технике с выходом в интернет.
Еще для того, чтобы не стать жертвой преступников советуют регулярно обновлять операционную систему, а также антивирусы.
К тому же при скачивании программ необходимо убеждаться, что оно не несет в себе встроенные шпионские программы, да и к тому же во всех программах по возможности стоит запретить доступ к микрофону или камере.
Просмотры: