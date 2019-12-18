В «Роскачестве» рассказали о безопасном использовании IP-камер18.12.2019 14:37
IP-камеры сейчас активно используются в системах видеонаблюдения за домом, но в этих камерах есть ряд недостатков, которые уже используют злоумышленники.
В Роскачестве рассказали о безопасном использовании IP-камер. Специалисты советуют производить правильную настройку камеры и использовать очень сложные пароли.
IP-камеры позволяют владельцу следить за своим жильем с любой точки мира, а для этого достаточно только подключится к ней.
Но если на камере будут установлены очень простые пароли, или вообще использоваться стандартные от производителя, то к камере без труда подключатся и злоумышленники.
В Роскачестве советуют после установки камеры изменить логин и пароль доступа, а также регулярно обновлять прошивку камеры и установить фильтрацию по IP-адресам.
Также пользователям стоит выбирать IP-камеры известных производителей, которые осуществляют поддержку своей продукции и заботятся о безопасности систем.
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