IP-камеры сейчас активно используются в системах видеонаблюдения за домом, но в этих камерах есть ряд недостатков, которые уже используют злоумышленники.

В Роскачестве рассказали о безопасном использовании IP-камер. Специалисты советуют производить правильную настройку камеры и использовать очень сложные пароли.

IP-камеры позволяют владельцу следить за своим жильем с любой точки мира, а для этого достаточно только подключится к ней.

Но если на камере будут установлены очень простые пароли, или вообще использоваться стандартные от производителя, то к камере без труда подключатся и злоумышленники.

В Роскачестве советуют после установки камеры изменить логин и пароль доступа, а также регулярно обновлять прошивку камеры и установить фильтрацию по IP-адресам.

Также пользователям стоит выбирать IP-камеры известных производителей, которые осуществляют поддержку своей продукции и заботятся о безопасности систем.