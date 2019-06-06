В Роскачестве назвали способы, как защитить свой пароль

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6 июля : четверг

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Интервью

Интервью с Андреем Грачёвым, официальным представителем криптовалютной биржи Huobi Russia

Андрей Викторович Грачёв – официальный представитель криптовалютной биржи Huobi на территории Российской Федерации и вице-президент РАКИБ (Российская Ассоциация Криптобизнеса и Блокчейн).

Экс-маркетолог Apple сказал, чего не хватает в новых iPhone XS и iPhone XS Max

По его словам компания должна делать смартфоны с большой батареей, даже если это будет в ущерб толщине смартфона.

Эксперты назвали самые безопасные в мире‍ смартфоны

В разговоре с MarketWatch аналитик Джессик Ортег рассказал про надежные смартфоны.

Никифоров в Иннополисе займется разработкой в области блокчейна и ИИ

Первые результаты работы новых компаний должны появится через год или два.

Facebook продолжит сбор данных о своих пользователях и пользователях WhatsApp

В письме Цукерберг отметил, что все пользователи открыто предупреждены, что компания собирает данные.

Колонка эксперта

Эксперты предрекли трехкратный рост цен на смартфоны Apple

Именно ответная реакция властей Поднебесной и может стать причиной серьезного удорожания американских смартфонов.

Эксперты DisplayMate назвали дисплей iPhone XS Max лучшим в мире

Одним из лучших показателей стала отражательная способность – 4,7%. В результате дисплей смартфона получил максимально возможный балл и оценку A+.

IPhone XS и XS Max легко разбиваются, но отлично работают под водой

Как известно, новинки получили защиту от влаги по стандарту IP68 и по этому параметру претензий к устройствам у специалистов не оказалось.

Huawei P20 Pro признан лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA

Смартфонов в ТОП-10 оказалось всего четыре и лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA был признан Huawei P20 Pro.

Компания Apple к 2020 году займет только 10% рынка «умных» колонок

Основным рынком для «умных» колонок останется США, который в этом году может занять 64% рынка.

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В Роскачестве назвали способы, как защитить свой пароль

06.06.2019 09:13

В Роскачестве рассказали, какие пароли не стоит использовать и как защитить свои аккаунты.

В первую очередь пароли должны быть сложными, а во вторых не стоит использовать один пароль под разные почтовые ящики и социальные сети.

Это приведет к тому, что при взломе одного аккаунта хакеры очень быстро украдут данные и с других ваших аккаунтов.

Специалисты Роскачества советуют поменять пароль, если он типа password, 1234567 или qwerty. Также стоит поменять пароль, если он менее 8 символов или в нем содержится дата рождения.

В новом пароле должны быть строчные и заглавные буквы цифры и символы, такие как восклицательный или вопросительный знак.

Также специалисты рекомендуют каждые полгода менять пароли, а еще лучше к аккаунту применить двухфакторную аутентификацию, то есть привязать к входу номер телефона, на который каждый раз будет приходить новая СМС для входа в аккаунт.

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