В Роскачестве назвали способы, как защитить свой пароль

В Роскачестве рассказали, какие пароли не стоит использовать и как защитить свои аккаунты.

В первую очередь пароли должны быть сложными, а во вторых не стоит использовать один пароль под разные почтовые ящики и социальные сети.

Это приведет к тому, что при взломе одного аккаунта хакеры очень быстро украдут данные и с других ваших аккаунтов.

Специалисты Роскачества советуют поменять пароль, если он типа password, 1234567 или qwerty. Также стоит поменять пароль, если он менее 8 символов или в нем содержится дата рождения.

В новом пароле должны быть строчные и заглавные буквы цифры и символы, такие как восклицательный или вопросительный знак.

Также специалисты рекомендуют каждые полгода менять пароли, а еще лучше к аккаунту применить двухфакторную аутентификацию, то есть привязать к входу номер телефона, на который каждый раз будет приходить новая СМС для входа в аккаунт.