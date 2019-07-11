Роскачество рассказало, как избежать взрыва аккумулятора смартфона

В Сети регулярно появляются сообщения о возгорании аккумуляторов в гаджетах. Этот процесс происходит по нескольким причинам – брак, перегрев устройства или старение самого гаджета.

В Роскачестве дали несколько советов, как обезопасить себя при возгорании батареи. В ведомстве отметили, что никто не застрахован от покупки бракованного устройства.

При этом нужно учитывать, что во всех современных гаджетах установлена литий-ионная батарея, которая боится ударов и перегревов.

Во время перепадов температур в аккумуляторе может начать вырабатываться газ, из-за которого может вздуться корпус литий-ионной батареи. В некоторых случаях она может дать течь.

Следует еще при зарядке устройства использовать оригинальные зарядки или сертифицированные.

Дешевые блоки питания могут привести к возгоранию самого устройства, и если такое произошло, то следует сразу обесточить блок питания, и накрыть девайс тем, что плохо горит или погрузить его в воду.

Не следует еще использовать физически повреждённую батарею, а также подвергать ее сгибанию.

Также в ведомстве посоветовали не оставлять гаджет под прямыми солнечными лучами, и класть его там, где низкая вероятность, что он может упасть.