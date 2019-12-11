В Роскачестве предупредили об активизации мошенников перед Новым годом

В Роскачестве рекомендуют быть внимательными и не переходить по подозрительным ссылкам.

Перед новогодними праздниками увеличивается количество покупок через интернет, и в этот период активно растет количество фишинговых атак, которые нацелены на кошельки покупателей.

Мошенники рассчитывают на низкую бдительность покупателя в интернет-магазинах и создают подменные страницы, в которых предлагается приобрести товар по низкой цене и оплатить его сразу.

В Роскачестве советуют не соглашаться на предоплату, так как на подменной странице интернет-магазина деньги уйдут на счет мошенников.

Специалисты советуют при переходе по ссылкам обращать внимание на сам сайт и адрес указанный в адресной строке браузера.

Там, например, вместо avito может быть написано avitooo, а эти небольшие изменения, указывают на поддельный сайт, и на них ни в коем случает не стоит вносить данные банковской карты.