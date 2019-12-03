В Роскачестве озвучили лучшие мобильные приложения для заказа такси

В Роскачестве проверили мобильные приложения для заказа такси. Специалисты выбрали 40 мобильных программ доступных для iOS и Android устройств.

Проверку программ проводили по многим критериям, среди которых удобство использования, отслеживания маршрута, связь с водителем, а также возможность использования ПО людям с ограниченными возможностями. Учитывали в Роскачестве и безопасность приложений.

По всем параметрам лучшими оказались «Яндекс.Такси», «Ситимобил» и Uber Russia для платформы Android, а среди iOS приложений лучшими были признаны «Яндекс.Такси», Uber Russia и Gett.

В общей сложности 22 приложения из 40 получили оценку более 4 балов, а самый высокий оказался у «Rutaxi Онлайн», «Такси Престиж Эконом» и «Рутакси».