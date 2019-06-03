Росскачество провело оценку 16 приложений для обучения детей чтению.

Так, в Роскачестве оценили приложения для обучения детей чтению, работающих на платформах iOS и Android. При оценке приложений учитывался ряд критериев.

Было отмечено, что ни в одном из протестированных приложений не выявили вредоносное ПО, передачу персональных данных, а также требования доступа к камере или микрофону.

Лучшим было признано приложение «Читания. Учимся читать» на iOS и «Буковки: учимся читать по слогам для детей 5–6 лет» для Android.

Максимальное количество баллов – 5 заработало первое приложение, а второе оценили в 4,76 балла. Другие приложения из протестированных заработали в пределах 4,1-4,2 балла.