В РФ зафиксирована утечка персональных данных покупателей

В России из-за внесения настроек данные покупателей направлялись в неизвестном направлении.

Все кассовые аппараты должны передавать информацию на сервера оператора «Первый ОФД».

Этот фискальный оператор получает данные для дальнейшей их передачи в налоговые службы.

Но как выяснилось, в ряде случаев происходила перенастройка аппаратов и данные направлялись третьим лицам, но кому именно пока неизвестно.

Как сообщают «Известия», ПО кассового аппарата может собирать данные без ведома владельца и передавать его третьей стороне.

На самом деле этот вопрос нужно отнести к добросовестности разработчиков.

В целом по законам РФ не запрещено собирать обезличенные данные для дальнейшей статистики.