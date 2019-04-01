В РФ зафиксирована утечка персональных данных покупателей

В РФ зафиксирована утечка персональных данных покупателей01.04.2019 09:37
В России из-за внесения настроек данные покупателей направлялись в неизвестном направлении.
Все кассовые аппараты должны передавать информацию на сервера оператора «Первый ОФД».
Этот фискальный оператор получает данные для дальнейшей их передачи в налоговые службы.
Но как выяснилось, в ряде случаев происходила перенастройка аппаратов и данные направлялись третьим лицам, но кому именно пока неизвестно.
Как сообщают «Известия», ПО кассового аппарата может собирать данные без ведома владельца и передавать его третьей стороне.
На самом деле этот вопрос нужно отнести к добросовестности разработчиков.
В целом по законам РФ не запрещено собирать обезличенные данные для дальнейшей статистики.
Просмотры: