В РФ в продажу поступила первая «умная» колонка от LG с Алисой

В России стартовали продажи «умной» колонки LG Xboom AI ThinQ WK7Y со встроенным ассистентом Алиса от Яндекса.

Колонка от LG была представлена в январе. Она сертифицирована компанией Meridian и в ней установлены аудиокомпоненты, способные воспроизводить аудио в высоком качестве.

Мощность системы 30 Вт. Колонка запитывается от электросети и в ней предусмотрели еще беспроводные модули Wi-Fi и Bluetooth.

Цена LG Xboom AI ThinQ WK7Y составляет 9 990 рублей. Сейчас на российском рынке с голосовым помощником Алиса представлены еще колонки «Яндекс.Станция», Elari SmartBeat, Irbis A и DEXP Smartbox, причем последние две модели являются самыми доступными.