В РФ стартовали продажи смартфона Samsung Galaxy A9 с четырьмя камерами

Презентация нового смартфона с четырьмя камерами состоялась 11 ноября, а теперь модель Galaxy A9 поступил в продажу на российском рынке.



Это первый смартфон компании, который получил четыре модуля в основной камере и в нашей стране его предлагают в трех расцветках. Так, корпус Galaxy A9 может быть в черном, розовом или синем цвете.

За модель в России продавцы попросят 39 990 рублей. За эти деньги клиенту предложат конфигурацию с 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти.

Более подробно о новинке «Астера» сообщала ранее.