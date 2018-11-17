В РФ стартовали продажи смартфона Samsung Galaxy A9 с четырьмя камерами

В РФ стартовали продажи смартфона Samsung Galaxy A9 с четырьмя камерами17.11.2018 03:16
Презентация нового смартфона с четырьмя камерами состоялась 11 ноября, а теперь модель Galaxy A9 поступил в продажу на российском рынке.
Это первый смартфон компании, который получил четыре модуля в основной камере и в нашей стране его предлагают в трех расцветках. Так, корпус Galaxy A9 может быть в черном, розовом или синем цвете.
За модель в России продавцы попросят 39 990 рублей. За эти деньги клиенту предложат конфигурацию с 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти.
Просмотры:Метки: Samsung, Samsung Galaxy A9