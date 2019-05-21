В РФ стартовали продажи смартфона Alcatel 1S 2019 года за 6 990 рублей

Управляющая компания TCL в России объявила о старте продаж бюджетного смартфона Alcatel 1S 2019. Эта модель была представлена на выставке MWC 2019, и теперь ее можно купить у российских продавцов по рекомендованной розничной цене 6 990 рублей.



В бюджетной новинке установили 5,5-дюймовый экран с разрешением 1440х720 пикселей.

В основе аппарата лежит бюджетный процессор Spreadtrum SC9863, а это восьмиядерный чип.

Памяти в Alcatel 1S 2019 установили 3 ГБ оперативной и 32 ГБ постоянной. Есть поддержка карта памяти формата microSD.

На тыльной стороне устройства расположена двойная камера с модулями 13 и 2 Мп. Второй фотодатчик служит для «размытия» заднего фона в портретном режиме.

Также на задней панели есть сканер отпечатка пальца. Фронтальная камера в аппарате на 5Мп.

Батарея в Alcatel 1S 2019 емкостью 3060 мАч. Стоит отметить, что смартфон работает под управлением операционной системы Android 9.0 Pie.