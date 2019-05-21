В РФ стартовали продажи смартфона Alcatel 1S 2019 года за 6 990 рублей

Меню
Поиск

USD/RUB: 64.49 EUR/RUB: 71.96 BTC/USD: 7980.62

21 июня : вторник

ТОП новости

Интервью

Интервью с Андреем Грачёвым, официальным представителем криптовалютной биржи Huobi Russia

Андрей Викторович Грачёв – официальный представитель криптовалютной биржи Huobi на территории Российской Федерации и вице-президент РАКИБ (Российская Ассоциация Криптобизнеса и Блокчейн).

Экс-маркетолог Apple сказал, чего не хватает в новых iPhone XS и iPhone XS Max

По его словам компания должна делать смартфоны с большой батареей, даже если это будет в ущерб толщине смартфона.

Эксперты назвали самые безопасные в мире‍ смартфоны

В разговоре с MarketWatch аналитик Джессик Ортег рассказал про надежные смартфоны.

Никифоров в Иннополисе займется разработкой в области блокчейна и ИИ

Первые результаты работы новых компаний должны появится через год или два.

Facebook продолжит сбор данных о своих пользователях и пользователях WhatsApp

В письме Цукерберг отметил, что все пользователи открыто предупреждены, что компания собирает данные.

Колонка эксперта

Эксперты предрекли трехкратный рост цен на смартфоны Apple

Именно ответная реакция властей Поднебесной и может стать причиной серьезного удорожания американских смартфонов.

Эксперты DisplayMate назвали дисплей iPhone XS Max лучшим в мире

Одним из лучших показателей стала отражательная способность – 4,7%. В результате дисплей смартфона получил максимально возможный балл и оценку A+.

IPhone XS и XS Max легко разбиваются, но отлично работают под водой

Как известно, новинки получили защиту от влаги по стандарту IP68 и по этому параметру претензий к устройствам у специалистов не оказалось.

Huawei P20 Pro признан лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA

Смартфонов в ТОП-10 оказалось всего четыре и лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA был признан Huawei P20 Pro.

Компания Apple к 2020 году займет только 10% рынка «умных» колонок

Основным рынком для «умных» колонок останется США, который в этом году может занять 64% рынка.

Статьи

Обзоры рынков

В РФ стартовали продажи смартфона Alcatel 1S 2019 года за 6 990 рублей

21.05.2019 21:46

Управляющая компания TCL в России объявила о старте продаж бюджетного смартфона Alcatel 1S 2019.Эта модель была представлена на выставке MWC 2019, и теперь ее можно купить у российских продавцов по рекомендованной розничной цене 6 990 рублей.


В бюджетной новинке установили 5,5-дюймовый экран с разрешением 1440х720 пикселей.

В основе аппарата лежит бюджетный процессор Spreadtrum SC9863, а это восьмиядерный чип.

Памяти в Alcatel 1S 2019 установили 3 ГБ оперативной и 32 ГБ постоянной. Есть поддержка карта памяти формата microSD.

На тыльной стороне устройства расположена двойная камера с модулями  13 и 2 Мп. Второй фотодатчик служит для «размытия» заднего фона в портретном режиме.

Также на задней панели есть сканер отпечатка пальца. Фронтальная камера в аппарате на 5Мп.

Батарея в Alcatel 1S 2019 емкостью 3060 мАч. Стоит отметить, что смартфон работает под управлением операционной системы Android 9.0 Pie.

Просмотры:

Метки: , ,

Криптовалюты

Новинки

Аудио-Видео

Мобильные ПК

Мобильные телефоны

Фото-Видео

Безопасность

Рейтинги