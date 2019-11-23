В РФ создали сервис для распознавания пульса по видео

Отечественный стартап Neurodata Lab создал систему, которая позволяет определить пульс человека по видео. Помимо этого, система распознает эмоции человека.

Новая разработка предлагается кредитным учреждениям, ритейлерам, операторам и страховым компаниям.

Сервис работает с помощью системы искусственного интеллекта, и по заявлению разработчиков уже сейчас ИИ способен измерить пульс человека с погрешностью 2 удара в минуту.

На видео нейросеть следит за лицом, шеей, мимикой, изменением цвета кожи и движением человека.

Все показания обрабатываются на сервере, и пользователь на экране видит все данные относящиеся к объекту.



