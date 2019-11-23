В РФ создали сервис для распознавания пульса по видео

В РФ создали сервис для распознавания пульса по видео23.11.2019 23:38
Отечественный стартап Neurodata Lab создал систему, которая позволяет определить пульс человека по видео. Помимо этого, система распознает эмоции человека.
Новая разработка предлагается кредитным учреждениям, ритейлерам, операторам и страховым компаниям.
Сервис работает с помощью системы искусственного интеллекта, и по заявлению разработчиков уже сейчас ИИ способен измерить пульс человека с погрешностью 2 удара в минуту.
На видео нейросеть следит за лицом, шеей, мимикой, изменением цвета кожи и движением человека.
Все показания обрабатываются на сервере, и пользователь на экране видит все данные относящиеся к объекту.
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