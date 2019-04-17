В РФ создадут голосового помощника «Санёк» для любителей выпить

В России намерены создать голосового помощника «Санёк», который будет советовать пользователю напитки и места, где их можно выпить.

Новый ассистент намерены создать на базе уже существующего мобильного приложения iDrink. Разработчики этого сервиса и собираются создать ассистента.

Сейчас ведется поиск мужчины, который будет озвучивать «Санька». Разработчики уже отправили предложения Михаилу Боярскому или Сергею Шнурову.

В iDrink решили изменить правила и создать помощника с использованием мужского голоса.

Как заявил CEO iDrink Вадим Камашев: «По итогам наших фокус-групп, выяснилось, что в вопросе «Где выпить?» представители обоих полов высказали больше доверия именно мужским голосовым подсказкам».

Активация «Санька» планируют сделать по команде «Санёк, кофе», но можно будет использовать и другой напиток, к примеру, вино. Также рассматривают команду «Санёк, хочу выпить».

Голосовой помощник будет делать предложения на основании уже существующей истории пользователя iDrink, или предлагать напитки из ТОП-10, если пользователь является новичком и у него нет истории.