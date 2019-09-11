В РФ предрекли обмен 1,3 млн смартфонов по trade-in в 2019 году

В РФ предрекли обмен 1,3 млн смартфонов по trade-in в 2019 году11.09.2019 18:17
Ежегодно в России фиксируют рост использования программы «трейд-ин» при приобретении нового смартфона.
Так, например, в прошлом году россияне сдали по программе более 1 млн устройств, а в этом году прогнозируется, что показатель достигнет 1,3 млн смартфонов.
Более того, рост trade-in на рынке смартфонов в ближайшие три года составит 25-30%. К такому выводу пришли аналитики Inventive Retail Group.
Также отмечается, что в России средний срок владения одним смартфоном составляет два года, а после устройство требует либо замены аккумулятора, либо и вовсе дорогостоящий ремонт.
Максимальный показатель использования одного смартфона – четыре года, после чего он приходит в негодность.
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