В РФ появится приложение для определения состояния двигателя авто

Мобильное приложение появится только в 2021 году, а сейчас оно проходит оценку, сообщают «РИА Новости» со ссылкой на представителя рабочей группы НТИ «Автонет».

Через мобильное приложение автовладельцы смогут определить состояние двигателя.

Для этого через программу нужно будет записать звук работающего мотора, и отправить его на анализ.

Все действия по определению будут происходить в «облаке». Разработчики свое приложение называют «Автошазам», и для него адаптируют алгоритм искусственного интеллекта.

Система автоматически будет определять данные мотора, возраст машины и ее пробег, пишет «ТвоёАвто«.

На основе полученных данных будет выдан результат диагностики и по необходимости будут предложены рекомендации или даже запись на ремонт агрегата.