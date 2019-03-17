В РФ появится мобильное приложение с информацией о винах

В «Роскачестве» намерены выпустить мобильное приложение, через которое можно будет узнать о российском вине и даже получить некоторые советы по его сочетанию с блюдами.

Мобильное приложение будет полномасштабным. В нем будет постоянно расширятся база и появляться новые советы.

На старте запуска проекта в нем будет более 500 торговых марок, причем будут добавлены страницы винодельческих регионов и информациях об их проверках.

Приложение намерены запустить в 2019 году, но конкретные сроки пока не называют.

Сама программа будет работать через камеру смартфона. В магазине пользователю нужно будет только сфотографировать этикетку и если данный напиток будет в базе «Роскачества», то пользователь получит всю информацию о нем и даже рекомендации по сочетанию вина с блюдами.