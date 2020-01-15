В РФ появился телефон с четырьмя SIM-картами и двумя фонариками

В России появился кнопочный телефон с поддержкой четырех SIM-карт, который разработала российская компания BQ.

Модель под названием BQ 2819 Tank Quattro получила массивный корпус и два мощных фонарика в верхней части.

Дисплей в телефоне диагональю 2,8-дюйма с разрешением 240х320 пикселей. На задней панели аппарата разместили самую простую камеру вс датчиком на 0,3 Мп.

Также BQ 2819 Tank Quattro получил FM-радио, Bluetooth и поддержку карт памяти до 32 ГБ. Батарея в представленной новинке ёмкостью 2500 мАч.

В магазинах BQ 2819 Tank Quattro можно будет купить по рекомендованной розничной цене 2090 рублей.