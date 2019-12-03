В РФ появился телефон «как у новых русских» с огромной антенной

Компания «Новая Линия» в России открыла новый бренд – Strike. Под этим именем будет выпускаться простые и доступные телефоны, и среди них есть очень необычный — Strike F10.

В целом «Новая Линия» является основателем известного в РФ бренда BQ, но она также намерена развивать новую компанию Strike, под именем которой будут выпускаться очень удобные и интуитивно понятные кнопочные телефоны.

Стоимость аппаратов на данный момент составляет от 899 до 2690 рублей. В уже представленной линейке есть модель с громким динамиком, крупными кнопками, защищенная модель и даже в необычном по современным меркам дизайне.

Strike F10 больше похож на раритетный аппарат, который можно было встретить в начале развития мобильной связи в России.

Телефон внешне выглядит как из 90-х годов. В нем большая внешняя антенна, маленький, но уже цветной экран и огромный динамик.

Также есть камера, но ее характеристики не раскрывают, вероятно она максимально простая. Внутри телефон уже более современный, так как в нем есть Bluetooth, FM-приёмник, фонарик, слот для трёх SIM-карт и microSD карты.

Батарея в устройстве ёмкостью 3600 мАч. Strike F10 получил размеры – 195х45х62 мм, а его вес составляет 352 грамма.