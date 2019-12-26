В РФ появился полезный интернет-портал цифровой грамотности

Российский крупные компании объединились для создания и запуска платформы знаний для повышения цифровой грамотности россиян.

Онлайн-библиотека «цифроваяграмотность.рф» уже полноценно функционирует и ею могут воспользоваться как начинающие, так и продвинутые пользователи Сети.

На площадке можно узнать, как правильно защитить свою информацию от мошенников, узнать про опасные расширения для браузеров и про фишинговые атаки.

Оператором «цифроваяграмотность.рф» выступает «Университет 20.35». Остальные участники проекта, среди которых «Ростелеком», «Эр-Телеком», «Мегафон», РЖД, «Почта России» и д.р, будут заниматься контролем, наполнением и поддержкой проекта.